Испанскую поп-звезду Энкарниту Поло задушил 80-летний сумасшедший

Знаменитая испанская певица и актриса Энкарнита Поло была убита в пятницу в резиденции для престарелых в Авиле. По предварительным данным, 86-летнюю звезду эстрады 60-х и 70-х годов задушил другой постоялец. Национальная полиция начала расследование этого шокирующего преступления, сообщает El Caso.
Источники в следствии сообщают, что предполагаемый убийца — 80-летний мужчина, который ранее не проявлял никаких признаков агрессии. После нападения он был немедленно госпитализирован в психиатрическое отделение.
Смерть подтвердила дочь певицы, Ракель Вайцман Поло, которая попросила уважать частную жизнь семьи в этот тяжелый момент. «С огромной болью я хочу сообщить, что моя мать, Энкарнита Поло, скончалась сегодня в Авиле… Для многих она была незабываемой певицей и актрисой… Но для меня она была, прежде всего, моей матерью: сильной, веселой женщиной с уникальным характером», — говорится в ее сообщении близким. Дочь также добавила, что не будет давать публичных заявлений, так как ей «нужно пережить это горе в тишине и покое».
Энкарна Поло, родившаяся в Севилье в 1939 году, стала одной из самых ярких звезд испанской музыкальной сцены 60-х и 70-х годов. Ее песня «Пако, Пако, Пако» принесла ей всенародную популярность. В последние годы она жила вдали от внимания СМИ, боролась с онкологическим заболеванием и, как сообщалось в 2012 году, потеряла значительные средства в результате финансового скандала с банком Bankia.