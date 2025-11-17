Испанскую поп-звезду Энкарниту Поло задушил 80-летний сумасшедший

Смерть подтвердила дочь певицы, Ракель Вайцман Поло, которая попросила уважать частную жизнь семьи в этот тяжелый момент. «С огромной болью я хочу сообщить, что моя мать, Энкарнита Поло, скончалась сегодня в Авиле… Для многих она была незабываемой певицей и актрисой… Но для меня она была, прежде всего, моей матерью: сильной, веселой женщиной с уникальным характером», — говорится в ее сообщении близким. Дочь также добавила, что не будет давать публичных заявлений, так как ей «нужно пережить это горе в тишине и покое».