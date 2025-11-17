На Украине выяснили, когда вернется сбежавший Умеров

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) выразил сомнение в том, что Умеров вернется на Украину после коррупционного скандала, связанного с именем бизнесмена Тимура Миндича. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявили, что Миндич вмешивался в сферу обороны через «осуществление влияния» на занимавшего в тот период пост министра обороны Умерова.