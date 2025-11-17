Ричмонд
На улице в Минске обнаружено тело пенсионера: следователи устанавливают обстоятельства его смерти

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице следователи устанавливают обстоятельства смерти пенсионера, сообщили БЕЛТА в УСК по городу Минску.

По данным следствия, 17 ноября вблизи дома 49 по проспекту Победителей в Минске обнаружено тело 86-летнего мужчины. Установлено, что смерть не носит криминальный характер.

Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ.

Центральным районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. -0-