Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионерка из Уфы лишилась миллиона рублей из-за мошенников

Мошенники обманули пожилую жительницу Башкирии на крупную сумму.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии произошел очередной случай мошенничества, жертвой которого стала 76-летняя жительница Уфы. Пенсионерка лишилась сбережений на общую сумму более одного миллиона рублей, сообщает МВД по РБ.

Афера началась с телефонного звонка, в котором неизвестный представился сотрудником энергоснабжающей организации. Он убедил пожилую женщину сообщить номер СНИЛС и оформить заявку на замену электросчетчика, ссылаясь на введение особого льготного тарифа.

Спустя некоторое время поступил второй звонок. На этот раз от женщины, которая предупредила, что предыдущий звонок был мошенническим, и порекомендовала немедленно связаться со специалистами «Росфинмониторинга». Как выяснилось позже, это были те же самые аферисты, действовавшие по заранее подготовленному сценарию.

Новые «сотрудники» напугали пенсионерку информацией о якобы проводимых противозаконных операциях с ее банковскими счетами. Под этим предлогом они убедили ее перевести все имеющиеся денежные средства на специальный «защищенный» счет. Для обеспечения «безопасности» мошенники даже вызвали для женщины такси.

Осознание случившегося пришло к пенсионерке только после возвращения домой, когда она поняла, что стала жертвой хорошо спланированного обмана. Общий размер понесенного ущерба превысил один миллион рублей.

По факту мошенничества начато разбирательство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.