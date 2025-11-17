Пенсионерка из Уфы лишилась миллиона рублей из-за мошенников

В Башкирии произошел очередной случай мошенничества, жертвой которого стала 76-летняя жительница Уфы. Пенсионерка лишилась сбережений на общую сумму более одного миллиона рублей, сообщает МВД по РБ.
Афера началась с телефонного звонка, в котором неизвестный представился сотрудником энергоснабжающей организации. Он убедил пожилую женщину сообщить номер СНИЛС и оформить заявку на замену электросчетчика, ссылаясь на введение особого льготного тарифа.
Спустя некоторое время поступил второй звонок. На этот раз от женщины, которая предупредила, что предыдущий звонок был мошенническим, и порекомендовала немедленно связаться со специалистами «Росфинмониторинга». Как выяснилось позже, это были те же самые аферисты, действовавшие по заранее подготовленному сценарию.
Новые «сотрудники» напугали пенсионерку информацией о якобы проводимых противозаконных операциях с ее банковскими счетами. Под этим предлогом они убедили ее перевести все имеющиеся денежные средства на специальный «защищенный» счет. Для обеспечения «безопасности» мошенники даже вызвали для женщины такси.
Осознание случившегося пришло к пенсионерке только после возвращения домой, когда она поняла, что стала жертвой хорошо спланированного обмана. Общий размер понесенного ущерба превысил один миллион рублей.
По факту мошенничества начато разбирательство.
