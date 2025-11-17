Пенсионерка из Уфы лишилась миллиона рублей из-за мошенников

Спустя некоторое время поступил второй звонок. На этот раз от женщины, которая предупредила, что предыдущий звонок был мошенническим, и порекомендовала немедленно связаться со специалистами «Росфинмониторинга». Как выяснилось позже, это были те же самые аферисты, действовавшие по заранее подготовленному сценарию.