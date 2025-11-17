Медведев ответил, когда закончится СВО: главное о спецоперации 17 ноября

По данным советника главы ДНР Игоря Кимаковского, в подвалах жилых домов Красноармейска (Покровска) может находиться до нескольких тысяч мирных жителей. В настоящее время идет эвакуация населения. Несколько групп уже в безопасности, но люди все еще остаются в подвалах и ждут эвакуации из зоны боевых действий.