Российские военные продолжают освобождать Купянск.
Россия будет продолжать спецоперацию, пока не выполнит все поставленные задачи. Об этом сообщил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. В то же время в Европе предполагают, что конфликт может затянуться до 2026 года.
Параллельно с этим Франция планирует передать Украине современные истребители Rafale и ракеты к ним. В Донбассе сотни тысяч человек остались без электроснабжения из-за ударов ВСУ по электростанциям. Главное о спецоперации к 17 ноября — в материале URA.RU.
Фон дер Ляйен заявила, что СВО может закончиться уже в 2026 году.
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в письме лидерам ЕС предположила, что конфликт на Украине может завершиться к концу 2026 года. По ее словам, даже с учетом обещанной поддержки Киев столкнется с дефицитом средств, который невозможно преодолеть без дополнительного финансирования.
Фон дер Ляйен считает, что помощь Киеву следует выделить в начале второго квартала 2026 года. Она должна быть гибкой и не увеличивать фискальную нагрузку. Также глава ЕК подчеркнула необходимость распределения финансового бремени между союзниками Украины.
Франция поставит Украине свои новейшие истребители Rafale.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетил Елисейский дворец в Париже для участия в мероприятии «коалиции желающих». Французский лидер Эммануэль Макрон при встрече несколько раз дружески похлопал его по спине. По итогам заседания было подписано соглашение о поставках украинской армии истребителей Rafale, ракет и систем ПВО SAMP/T.
В подвалах Покровска прячутся от ВСУ тысячи мирных жителей.
По данным советника главы ДНР Игоря Кимаковского, в подвалах жилых домов Красноармейска (Покровска) может находиться до нескольких тысяч мирных жителей. В настоящее время идет эвакуация населения. Несколько групп уже в безопасности, но люди все еще остаются в подвалах и ждут эвакуации из зоны боевых действий.
Американский бронежилет спас жизнь российскому добровольцу.
Летом 2022 года казак из Екатеринбурга Сергей Судейкин (позывной Судья) добровольно отправился на фронт. Во время артиллерийского обстрела он спас сослуживцев, протолкнув их в укрытие и приняв удар на себя. Выжить после тяжелых ранений ему помог американский бронежилет.
Во время обстрела Судейкин получил множественные осколочные ранения, тяжелую контузию, разрыв барабанных перепонок и повреждение затылочного нерва. Он потерял сознание и был эвакуирован с поля боя. Его жизнь спас американский бронежилет пятого поколения, полученный после захвата опорного пункта ВСУ. После лечения Судейкин вернулся в строй и продолжил выполнять боевые задачи, используя трофейное снаряжение.
Пушилин сообщил об окружении группировки ВСУ в Мирнограде.
Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о ситуации в Димитрове (украинское название — Мирноград). По его словам, украинская армия пытается вырваться из города, где оказалась в окружении.
Он также отметил, что, несмотря на попытки противника использовать определенные маршруты для выхода из города, все эти направления находятся под огневым контролем подразделений ДНР. Пушилин добавил, что ВС РФ приступили к зачистке многоэтажных районов города с целью блокировать пути отхода для украинских военных.
Российские штурмовики выбивают ВСУ из Купянска.
Штурмовой отряд 121-го мотострелкового полка ВС РФ продолжает вытеснять украинские формирования из западной части Купянска (Харьковская область). Об этом сообщил командир подразделения с позывным Лаврик в видеоматериале Минобороны России. По его словам, украинские силы отступают из города, а российские военные продолжают выполнять поставленную задачу.
В Курской области обнаружили тело бойца ВСУ с «удивленной гримасой».
В Курской области были найдены останки военнослужащего ВСУ. Telegram-канал «Северный ветер» опубликовал фото с отделенной от туловища головой. На лице у солдата была заметна «гримаса удивления».
По словам авторов telegram-канала, многие украинские военные были удивлены отправкой в Курскую область. У некоторых удивленная гримаса сохранилась и по сей день. Там также сказано, что несмотря на освобождение приграничных территорий от ВСУ, в регионе продолжают находить тела украинских военнослужащих, в том числе мумифицированные.
ВСУ оставили без света полмиллиона жителей Донбасса.
В ночь на 17 ноября украинские беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру ДНР. По словам Пушилина, около 500 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке и Ясиноватой остались без электричества. Специалисты сразу же приступили к восстановительным работам, электроснабжение полностью восстановлено в Горловке, частично — в Донецке и Макеевке. Экстренные работы продолжаются.