В Конго самолет с министром на борту выкатился за пределы ВПП и загорелся

Самолет, на борту которого находились 20 пассажиров, включая министра промышленности Демократической Республики Конго (ДРК) Луи Кабамбу, выкатился за пределы ВПП в аэропорту города Колвези и загорелся, пишет портал Actualite со ссылкой на советника по коммуникациям министерства Айзека Ньембо.