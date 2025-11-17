Ричмонд
В Конго самолет с министром на борту выкатился за пределы ВПП и загорелся

На борту воздушного судна находились 20 пассажиров.

Источник: Аргументы и факты

Самолет, на борту которого находились 20 пассажиров, включая министра промышленности Демократической Республики Конго (ДРК) Луи Кабамбу, выкатился за пределы ВПП в аэропорту города Колвези и загорелся, пишет портал Actualite со ссылкой на советника по коммуникациям министерства Айзека Ньембо.

Он рассказал, что министру и членам его делегации удалось вовремя покинуть борт, в результате никто не пострадал.

По словам Ньембо, Кабамбу прибыл в регион, чтобы проинспектировать ход спасательных работ на кобальтовом руднике, где из-за оползня погибли десятки человек.

Ранее в Сети появилось видео момента обрушения медного рудника в провинции Луалаба на юге Конго. В результате погибли как минимум 32 человека.