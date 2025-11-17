Растрата в особо крупном: за что арестовали экс-главу Российского союза молодежи

Вместе с тем с 2004 по 2005 год Красноруцкий был помощником главы подмосковного Люберецкого района Сергея Гусева. В Российский союз молодежи Красноруцкий пришел в 2005 году. В 2007 году он занял пост первого секретаря подмосковного отделения РСМ, а в 2009 году был избран членом центрального комитета организации. Также с 2009 по 2011 год был начальником управления по работе с территориями администрации города Люберцы. В 2012 году он возглавил РСМ, затем его дважды переизбирали на этой должности.