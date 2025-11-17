Растрата в особо крупном: за что арестовали экс-главу Российского союза молодежи

Экс-главу Российского союза молодежи Павла Красноруцкого арестовали по подозрению в растрате в особо крупном размере. Ранее он устроил пьяный дебош на борту самолета. После этого мужчине пришлось покинуть свой пост. Чем еще известен Красноруцкий и что ему грозит — в материале «Вечерней Москвы».
Арест Красноруцкого.
Об аресте бывшего председателя Российского союза молодежи (РСМ) Павла Красноруцкого стало известно в понедельник, 17 ноября. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о растрате в особо крупном размере.
При этом в правоохранительных органах заявили, что Красноруцкого задержали несколько дней назад, а в СИЗО заключили еще 15 ноября. С тех пор карточка его уголовного дела на сайте суда так и не появилась.
— В рамках дела Красноруцкого был проведен ряд обысков, в том числе в Российском союзе молодежи. В деле могут появиться новые фигуранты, — рассказали представители следственных служб.
Следователи не стали рассказывать, как и какую сумму растратил экс-глава РСМ. Закон предусматривает за такое преступление до 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.
Чем известен Красноруцкий.
Павлу Красноруцкому 46 лет. Он родился в подмосковном поселке Томлино, отучился на менеджера в сфере теплоэнергетики в Московском энергетическом институте и на госуправленца в РАНХиГС. Имеет степень кандидата социологических наук.
После получения первого образования в начале 2000-х Красноруцкий занимался бизнесом. Сначала он два года работал заместителем гендиректора компании «Агропромэнерго», затем возглавил строительную фирму «АПЭ».
Вместе с тем с 2004 по 2005 год Красноруцкий был помощником главы подмосковного Люберецкого района Сергея Гусева. В Российский союз молодежи Красноруцкий пришел в 2005 году. В 2007 году он занял пост первого секретаря подмосковного отделения РСМ, а в 2009 году был избран членом центрального комитета организации. Также с 2009 по 2011 год был начальником управления по работе с территориями администрации города Люберцы. В 2012 году он возглавил РСМ, затем его дважды переизбирали на этой должности.
Также Красноруцкий в разное время входил в общественные советы при МВД, Министерстве обороны, Министерства образования и Центральной избирательной комиссии. За свою общественную работу мужчина получил множество наград, в том числе две благодарности президента РФ, звание почетного работника сферы молодежной политики РФ, почетную грамоту Общественной палаты РФ, благодарность главы Ингушетии и медаль Росвоенцентра «Патриот России». В 2012 году он был доверенным лицом Владимира Путина, когда тот выдвигал свою кандидатуру на пост президента РФ.
Пьяный дебош и уход из РСМ.
Летом 2023 года Павел Красноруцкий оказался в центре громкого скандала. По данным Telegram-канала Baza, 17 июня он устроил пьяный дебош на борту самолета, выполнявшего рейс из Ханты-Мансийска в Москву. Сперва общественник просто выпивал и никого не трогал, затем перешел из «бизнес-класса» в «эконом» и познакомился с несколькими пассажирами.
Красноруцкий решил угостить новых знакомых и понес к ним виски, но бортпроводники его остановили и забрали у него алкоголь. Мужчина стал требовать бутылку обратно, но, так и не получив ее обратно, стал материть стюардов и угрожать «отправить их на спецоперацию на Украине». Но его проигнорировали. Затем Красноруцкий попытался привлечь к себе внимание другим способом — он стал приставать к соседу и ударил его.
Мужчин разнял экипаж. Как только самолет приземлился в аэропорту Шереметьево, его передали полицейским. В отношении Красноруцкого составили административный протокол о мелком хулиганстве. За такое правонарушение предусмотрен арест на 15 суток или штраф 2,5 тысячи рублей. Какое конкретно наказание понес общественник, неизвестно. Сам Красноруцкий подтверждал, что выпивал на борту, но отрицал информацию о дебоше.
— Конфликта не было, я вообще не понимаю, откуда это взялось. Точно никто ни у кого виски не требовал, ни с кем не дрался и ни на какие войны никто никого не отправлял. Наверное, что неправильно было, — мы громко разговаривали и, наверное, мешали, — рассуждал он.
Через 1,5 недели после этого инцидента Красноруцкий досрочно ушел с поста председателя РСМ. Он назвал свое решение «своей личной позицией и инициативой».
