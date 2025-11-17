Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кошка оставила город без света в российском регионе

В Сосновоборске Красноярского края кошка оставила без света пять микрорайонов.

В Сосновоборске Красноярского края кошка оставила без света пять микрорайонов. Об этом сообщает телеграм-канал Kras Mash.

Животное пробралось через вентиляцию на электрическую подстанцию. Это привело к короткому замыканию и отключению электричества.

«Сама она, к сожалению, не выжила», — пишет канал. Позднее городские власти сообщили о полном восстановлении электроснабжения.

Аварийные бригады оперативно устранили последствия происшествия. Подача электроэнергии в жилые дома возобновилась в штатном режиме.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.