Кошка оставила город без света в российском регионе

В Сосновоборске Красноярского края кошка оставила без света пять микрорайонов. Об этом сообщает телеграм-канал Kras Mash.
Животное пробралось через вентиляцию на электрическую подстанцию. Это привело к короткому замыканию и отключению электричества.
«Сама она, к сожалению, не выжила», — пишет канал. Позднее городские власти сообщили о полном восстановлении электроснабжения.
Аварийные бригады оперативно устранили последствия происшествия. Подача электроэнергии в жилые дома возобновилась в штатном режиме.
