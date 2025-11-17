Ричмонд
В СКР утвердили план работы Международного союза криминалистов на 2026 год

Международный союз криминалистов утвердил план работы на 2026 год: конференции по киберпреступности, события к юбилею Нюрнбергского процесса и молодежные форумы. Союз пополнился 62 новыми специалистами.

Источник: Аргументы и факты

В Следственном комитете России прошло заседание президиума Международного союза криминалистов, сообщили aif.ru в пресс-службе ведомства. Глава СК Александр Бастрыкин, открывая мероприятие, заявил, что создание организации полностью оправдало себя.

«По прошествии времени идея обеспечения научно-методической базы для следственной деятельности на основе консолидации ученых-криминалистов, в целях которой был создан союз, доказала свою востребованность», — сказал глава ведомства.

Бастрыкин подчеркнул результаты работы за прошедший год:

«Проведены международные научно-практические мероприятия, вызвавшие большую заинтересованность. Их результаты имеют теоретический и прикладной характер и направлены на решение самых актуальных вопросов криминалистики», — отметил глава СК.

Участники заседания утвердили план работы на 2026 год. В него вошли мероприятия, приуроченные к завершению Нюрнбергского процесса, а также конференции по противодействию киберпреступности и расследованию преступлений киевского режима.

Особое внимание уделено развитию молодежного направления. Планируется проведение Всероссийского молодежного форума и профессиональных конкурсов.

По итогам заседания ряды союза пополнили 62 новых специалиста. Также ряду сотрудников СК и ученых были вручены памятные медали «75 лет кафедре криминалистики МГУ» за продвижение научных идей.