В СКР утвердили план работы Международного союза криминалистов на 2026 год

В Следственном комитете России прошло заседание президиума Международного союза криминалистов, сообщили aif.ru в пресс-службе ведомства. Глава СК Александр Бастрыкин, открывая мероприятие, заявил, что создание организации полностью оправдало себя.
«По прошествии времени идея обеспечения научно-методической базы для следственной деятельности на основе консолидации ученых-криминалистов, в целях которой был создан союз, доказала свою востребованность», — сказал глава ведомства.
Бастрыкин подчеркнул результаты работы за прошедший год:
«Проведены международные научно-практические мероприятия, вызвавшие большую заинтересованность. Их результаты имеют теоретический и прикладной характер и направлены на решение самых актуальных вопросов криминалистики», — отметил глава СК.
Участники заседания утвердили план работы на 2026 год. В него вошли мероприятия, приуроченные к завершению Нюрнбергского процесса, а также конференции по противодействию киберпреступности и расследованию преступлений киевского режима.
Особое внимание уделено развитию молодежного направления. Планируется проведение Всероссийского молодежного форума и профессиональных конкурсов.
По итогам заседания ряды союза пополнили 62 новых специалиста. Также ряду сотрудников СК и ученых были вручены памятные медали «75 лет кафедре криминалистики МГУ» за продвижение научных идей.