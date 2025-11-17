«Взорву подъезд!»: мужчина взял в заложники мать и ребенка в Первоуральске

В городе Первоуральск Свердловской области разворачивается чрезвычайная ситуация: мужчина захватил в заложники женщину с ребенком и угрожает взорвать гранату. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По его данным, инцидент происходит прямо сейчас в подъезде жилого дома на улице Малышева. Неизвестный мужчина, который, по предварительной информации, находится в состоянии алкогольного опьянения, угрожает привести в действие взрывное устройство.
На место происшествия немедленно прибыли все экстренные службы города. В настоящее время силовики ведут переговоры с захватчиком, пытаясь убедить его сдаться и отпустить заложников. Ситуация остается крайне напряженной.