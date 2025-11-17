Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Взорву подъезд!»: мужчина взял в заложники мать и ребенка в Первоуральске

В городе Первоуральск Свердловской области разворачивается чрезвычайная ситуация: мужчина захватил в заложники женщину с ребенком и угрожает взорвать гранату.

В городе Первоуральск Свердловской области разворачивается чрезвычайная ситуация: мужчина захватил в заложники женщину с ребенком и угрожает взорвать гранату. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, инцидент происходит прямо сейчас в подъезде жилого дома на улице Малышева. Неизвестный мужчина, который, по предварительной информации, находится в состоянии алкогольного опьянения, угрожает привести в действие взрывное устройство.

На место происшествия немедленно прибыли все экстренные службы города. В настоящее время силовики ведут переговоры с захватчиком, пытаясь убедить его сдаться и отпустить заложников. Ситуация остается крайне напряженной.