Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловчанин взял в заложники жену и ребенка, грозязь взорвать гранату

В Первоуральске (Свердловская область) неизвестный взял в заложники ребенка и женщину, угрожая взорвать гранату. Инцидент произошел на улице Малышева. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

Действительно ли есть у мужчины граната — неизвестно.

В Первоуральске (Свердловская область) неизвестный взял в заложники ребенка и женщину, угрожая взорвать гранату. Инцидент произошел на улице Малышева. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Мужчина угрожает взорвать гранату. Предварительно, он пьян или под воздействием запрещённых веществ», — передает Shot.

В связи с ситуацией дом отключили от газоснабжения. На месте работают экстренные службы.

Корееспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД региона. Ответ ожидается.