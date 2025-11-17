Свердловчанин взял в заложники жену и ребенка, грозязь взорвать гранату

Действительно ли есть у мужчины граната — неизвестно.
В Первоуральске (Свердловская область) неизвестный взял в заложники ребенка и женщину, угрожая взорвать гранату. Инцидент произошел на улице Малышева. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Мужчина угрожает взорвать гранату. Предварительно, он пьян или под воздействием запрещённых веществ», — передает Shot.
В связи с ситуацией дом отключили от газоснабжения. На месте работают экстренные службы.
Корееспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД региона. Ответ ожидается.