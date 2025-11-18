Ричмонд
Трамвай сошел с рельсов возле станции метро «Купчино»

Во Фрунзенском районе образовалась пробка из трамваев.

Источник: t.me/Megapolisonline

В Петербурге трамвай сошел с рельсов в районе станции метро «Купчино». Авария привела к образованию затора на трамвайных путях и затруднила движение общественного транспорта во Фрунзенском районе. Об этом сообщил телеграм-канал «Мегаполис».

— Пробка из трамваев образовалась на месте, — пишут очевидцы. Причины инцидента в настоящий момент уточняются соответствующими службами. На месте происшествия работают специалисты, которые занимаются устранением последствий и восстановлением движения. Жителям и гостям города рекомендуется заранее планировать свои маршруты с учетом сложившейся ситуации.

Напомним, ранее трамвай протаранил автобус на юге Петербурга. Авария случилась на пересечении Купчинской улицы и улицы Ярослава Гашека. Виновником ДТП оказался водитель автобуса. К счастью, никто не пострадал.