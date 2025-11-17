Мужчина в Первоуральске взял в заложники женщину и ребенка и угрожает взрывом

Мужчина взял в заложники женщину и ребенка и угрожает взорвать подъезд дома в Первоуральске. Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на слова очевидцев.
Все началось на улице Малышева. По информации из публикации, прибывшие сотрудники правоохранительных органов начали подготовку к штурму дома. Жильцов эвакуируют.
30 марта 2025 года мужчина открыл огонь с крыши дома в Мурманске. Он стрелял по прохожим, окнам и машинам. Оперативники два часа пытались попасть на крышу, но выходы оказались забаррикадированы колючей проволокой. Впоследствии мужчину задержали, он был тяжело ранен в результате работы снайпера. «Вечерняя Москва» узнала подробности инцидента.