Мужчина в Первоуральске взял в заложники женщину и ребенка и угрожает взрывом

30 марта 2025 года мужчина открыл огонь с крыши дома в Мурманске. Он стрелял по прохожим, окнам и машинам. Оперативники два часа пытались попасть на крышу, но выходы оказались забаррикадированы колючей проволокой. Впоследствии мужчину задержали, он был тяжело ранен в результате работы снайпера. «Вечерняя Москва» узнала подробности инцидента.