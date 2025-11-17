Ричмонд
Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе в Минске

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила 34-летнюю женщину на пешеходном переходе в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 18.30 54-летний водитель автомобиля Chrysler, двигаясь по улице Герасименко, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, по предварительной информации, не предоставил преимущество в движении пешеходу, в результате чего совершил на него наезд.

34-летняя женщина доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД города Минска.

В Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости снижения скорости при подъезде к пешеходному переходу вплоть до полной остановки транспортного средства, чтобы уступить дорогу пешеходам. -0-