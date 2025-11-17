Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе в Минске

Сегодня около 18.30 54-летний водитель автомобиля Chrysler, двигаясь по улице Герасименко, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, по предварительной информации, не предоставил преимущество в движении пешеходу, в результате чего совершил на него наезд.