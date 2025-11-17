Мужчина взял в заложники женщину и угрожает взорвать подъезд в Первоуральске

До этого мужчина в Дагестане взял в заложницы бывшую жену и ее сестру из-за решения суда о разводе. В ходе переговоров сначала освободили сестру хозяйки дома, а спустя два часа бойцы СОБР приступили к штурму и обезвредили преступника.