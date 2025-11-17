Ричмонд
После атаки ВСУ без света остаются 42 тыс. жителей Запорожской области

Полное восстановление электроснабжения ожидается к концу недели, сообщил глава региона.

Источник: Аргументы и факты

После ударов ВСУ по критической инфраструктуре Запорожской области без света остаются 41 843 абонента, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

В своем Telegram-канале он рассказал, что на оперативном совещании обсудил проблему электроснабжения населенных пунктов, которые подверглась украинским атакам.

«Ситуация остается сложной, но контролируемой, энергетики работают круглосуточно в полном составе», — написал Балицкий.

Глава региона рассказал, что электроснабжение отсутствует в Михайловском, Васильевском и Токмакском муниципальных округах, а также части Каменско-Днепровского муниципального округа.

Балицкий сообщил, что для восстановления работоспособности энергосистемы применяются веерные отключения. Ожидается, что к концу недели энергосистему приведут в рабочее состояние, сказал он.

По словам губернатора, социальные объекты подключены к резервным источникам питания.

Напомним, 15 ноября Балицкий сообщил, что в результате очередной атаки ВСУ по критической инфраструктуре в зоне отключения от электроснабжения оказались 66 тысяч абонентов Васильевского и Токмакского районов.