После атаки ВСУ без света остаются 42 тыс. жителей Запорожской области

После ударов ВСУ по критической инфраструктуре Запорожской области без света остаются 41 843 абонента, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
В своем Telegram-канале он рассказал, что на оперативном совещании обсудил проблему электроснабжения населенных пунктов, которые подверглась украинским атакам.
«Ситуация остается сложной, но контролируемой, энергетики работают круглосуточно в полном составе», — написал Балицкий.
Глава региона рассказал, что электроснабжение отсутствует в Михайловском, Васильевском и Токмакском муниципальных округах, а также части Каменско-Днепровского муниципального округа.
Балицкий сообщил, что для восстановления работоспособности энергосистемы применяются веерные отключения. Ожидается, что к концу недели энергосистему приведут в рабочее состояние, сказал он.
По словам губернатора, социальные объекты подключены к резервным источникам питания.
Напомним, 15 ноября Балицкий сообщил, что в результате очередной атаки ВСУ по критической инфраструктуре в зоне отключения от электроснабжения оказались 66 тысяч абонентов Васильевского и Токмакского районов.