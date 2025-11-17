Ричмонд
В Уфе в столкновении легковушек погиб человек

В Уфе на трассе Уфа — Оренбург произошло смертельное ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в понедельник, 17 ноября, на 19-м километре автодороги Уфа — Оренбург произошло смертельное ДТП. Подробности трагедии сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Согласно информации, предоставленной в ведомстве, автомобиль «Лада Ларгус» столкнулся с машиной «Хендай Соната», которая в момент аварии ожидала разрешающего сигнала светофора. В результате столкновения водитель «Лады Ларгус» погиб на месте ДТП.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

