Немец попытался провезти через границу РФ 21 слиток золота на 108 млн рублей

Ранее в аэропорту Домодедово задержали другую пассажирку, прибывшую из Дубая. В ее багаже нашли ювелирные изделия на 11 миллионов рублей. Из чемодана и рюкзака женщины достали 32 браслета, две пары серег, девять кулонов и подвеску из драгоценных металлов. Украшения она не декларировала. В отношении правонарушительницы завели дело.