Немец попытался провезти через границу РФ 21 слиток золота на 108 млн рублей

Сотрудники УФССП России по Псковской области обеспечили передачу в доход государства 21 золотого слитка, общая стоимость которых составила 108 миллионов рублей. Драгоценные металлы пытался незаконно провезти через госграницу житель Германии. Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщили в пресс-службе погранслужбы.
— Исполнительный документ поступил на исполнение судебным приставам Псковского района. Сотрудники органа принудительного исполнения лично выехали на место хранения имущества, применили все меры в рамках исполнительного производства и обеспечили передачу имущества в доход государства. Благодаря оперативным действиям судебных приставов и их точному исполнению решения суда бюджет РФ пополнился на значительную сумму, — говорится в сообщении.
По информации управления, 59-летний гражданин Германии был задержан сотрудниками Псковской таможни в 2024 году. Его автомобиль Mercedes-Benz был остановлен для полного досмотра.
Под выдвижной полкой автодома был найден тайник, в котором находились 12 слитков чистейшего золота. Кроме того, еще девять слитков были искусно спрятаны среди личных вещей в дорожной сумке, что создавало видимость обычного багажа. Общий вес найденного золота превысил 13 килограммов, а эксперты оценили стоимость партии в 108 миллионов рублей, передает ТАСС.
Ранее в аэропорту Домодедово задержали другую пассажирку, прибывшую из Дубая. В ее багаже нашли ювелирные изделия на 11 миллионов рублей. Из чемодана и рюкзака женщины достали 32 браслета, две пары серег, девять кулонов и подвеску из драгоценных металлов. Украшения она не декларировала. В отношении правонарушительницы завели дело.