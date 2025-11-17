Ричмонд
Мать обезглавленного в Балашихе мальчика отказалась от своих показаний

Подозреваемая в убийстве собственного сына-инвалида решила не свидетельствовать против себя.

Источник: Комсомольская правда

31-летняя мать, которая днем призналась в убийстве и обезглавливании своего шестилетнего сына в Балашихе, отказалась от своих показаний и явки с повинной. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным источника издания, женщина поменяла свое решение после общения с адвокатом. Подозреваемая отказалась от ранее данных признательных показаний и воспользовалась ст. 51 Конституции РФ — не свидетельствовать против себя.

Как писал сайт KP.RU, 17 ноября региональный СК РФ сообщил, что задержанная по подозрению в убийстве шестилетнего сына жительница Балашихи полностью признала свою вину и написала явку с повинной. В ведомстве отметили, что женщина не смогла объяснить мотивы своего поступка. Следствие полагает, что мать убила ребенка в квартире. Затем она расчленила тело мальчика и выбросила его фрагменты в Гольяновский пруд Москвы.

Также следователи выяснили, что подозреваемая в убийстве 31-летняя Елена Цуцкова, уроженка города Заречный Пензенской области, ранее неоднократно проходила лечение в психиатрической больнице и имела проблемы с наркотиками.