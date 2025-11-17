Мать обезглавленного в Балашихе мальчика отказалась от своих показаний

Как писал сайт KP.RU, 17 ноября региональный СК РФ сообщил, что задержанная по подозрению в убийстве шестилетнего сына жительница Балашихи полностью признала свою вину и написала явку с повинной. В ведомстве отметили, что женщина не смогла объяснить мотивы своего поступка. Следствие полагает, что мать убила ребенка в квартире. Затем она расчленила тело мальчика и выбросила его фрагменты в Гольяновский пруд Москвы.