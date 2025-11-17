Умер четвертый член семьи немецких туристов, отдыхавшей в отеле в Стамбуле

Глава семьи, три члена которой скончались в конце прошлой недели в Стамбуле, предположительно, от отравления фастфудом, умер 17 ноября в местной больнице, сообщил директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер.
«Госпитализированный из гостиницы отец семьи Сервет Бёджек скончался вслед за двумя детьми и супругой, несмотря на усилия врачей», — написал он в соцсети X*.
По данным телеканала TRT Haber, мужчина находился на ИВЛ.
Ранее сообщалось, что женщина и двое малолетних детей из Германии, остановившиеся в отеле Harbour Suites в Стамбуле, скончались 14 ноября, по неподтвержденным сведениям, отравившись уличной едой. Позже были госпитализированы еще трое постояльцев этого же отеля. Он был опечатан.
