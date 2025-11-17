Умер четвертый член семьи немецких туристов, отдыхавшей в отеле в Стамбуле

Ранее сообщалось, что женщина и двое малолетних детей из Германии, остановившиеся в отеле Harbour Suites в Стамбуле, скончались 14 ноября, по неподтвержденным сведениям, отравившись уличной едой. Позже были госпитализированы еще трое постояльцев этого же отеля. Он был опечатан.