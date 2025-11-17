Ричмонд
Мэр выступил с заявлением на фоне угроз первоуральца взорвать дом

Мэр Первоуральска (Свердловская область) Игорь Кабец заявил, что жители дома № 8 на Малышева, где мужчина взял заложников и угрожает взорвать гранату, эвакуировали. Все они находятся в полной безопасности.

На Малышева работают бойцы ОМОНа.

«Все жители дома эвакуированы и находятся в полной безопасности. На месте работают все силовые и оперативные службы, дом оцеплен. Ситуация под контролем. Работают профессионалы, они проводят тщательную проверку. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять официальной информации», — написал Кабец в своем telegram-канале.

Как ранее сообщало URA.RU, вечером 17 ноября 52-летний житель одной из квартир на Малышева, 8 в Первоуральске взял в заложники, по предварительным данным, жену и ребенка, и угрожал взорвать гранату. На место съехались бойцы СОБР и ОМОН, силовики ведут переговоры с дебоширом. URA.RU следит за ЧП в режиме онлайн.