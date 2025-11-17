Мэр выступил с заявлением на фоне угроз первоуральца взорвать дом

Как ранее сообщало URA.RU, вечером 17 ноября 52-летний житель одной из квартир на Малышева, 8 в Первоуральске взял в заложники, по предварительным данным, жену и ребенка, и угрожал взорвать гранату. На место съехались бойцы СОБР и ОМОН, силовики ведут переговоры с дебоширом. URA.RU следит за ЧП в режиме онлайн.