В Первоуральске эвакуировали жителей дома, где забаррикадировался дебошир

«В связи с поступившим сообщением в Первоуральске на улице Малышева, 8, информирую: все жители дома эвакуированы и находятся в полной безопасности. На месте работают все силовые и оперативные службы, дом оцеплен. Ситуация под контролем. Работают профессионалы, они проводят тщательную проверку. Прошу всех сохранять спокойствие», — написал мэр в своем Telegram-канале.