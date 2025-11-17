«В связи с поступившим сообщением в Первоуральске на улице Малышева, 8, информирую: все жители дома эвакуированы и находятся в полной безопасности. На месте работают все силовые и оперативные службы, дом оцеплен. Ситуация под контролем. Работают профессионалы, они проводят тщательную проверку. Прошу всех сохранять спокойствие», — написал мэр в своем Telegram-канале.
В Первоуральске эвакуировали жителей дома, где забаррикадировался дебошир
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Жителей дома в Первоуральске Свердловской области, где забаррикадировался мужчина, эвакуировали, они находятся в безопасности, дом оцепили, сообщил мэр Первоуральска Игорь Кабец.