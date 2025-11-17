Ричмонд
СМИ: Взявший заложников в Первоуральске мужчина был неоднократно судим

Мужчину, который взял ребенка и женщину в заложники и угрожает подорвать подъезд в доме в Первоуральске, зовут Азат. Он уже был судим за грабежи, разбой и побои. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительной информации, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с переговорщиками на место происшествия приехала его мать. Она пытается уговорить сына сдаться.

По словам очевидцев, до начала происшествия из квартиры, где находится Азат, слышались крики и угрозы, говорится в публикации. Однако официального подтверждения информации о личности злоумышленника пока не поступало.

О произошедшем стало известно вечером, 17 ноября. По информации РЕН ТВ, прибывшие сотрудники правоохранительных органов начали подготовку к штурму дома. Жильцов эвакуируют.