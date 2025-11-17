«Локомотив» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в овертайме

В понедельник, 17 ноября, на ярославской ледовой арене «Арена-2000-Локомотив» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Локомотивом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась драматичной победой хозяев площадки, которые смогли не только отыграть два гола, но и забросить решающую шайбу в овертайме. Финальный счет — 4:3 в пользу ярославской команды.
Первый период остался за гостями. На 16-й минуте Артем Горшков открыл счет, а спустя две минуты Владислав Ефремов увеличил преимущество уфимского клуба. Однако еще до второго перерыва Георгий Иванов сократил отставание «Локомотива», переведя игру в более конкурентное русло.
В третьем периоде нападающий Байрон Фрейз сравнял показатели на табло, а затем Александр Радулов вывел ярославцев вперед. Казалось, что победа уже близка, однако за минуту до окончания основного времени Джек Родевальд вернул равенство в игру, переведя ее в овертайм.
Дополнительное время также не выявило победителя до самых последних секунд, когда Максим Шалунов забросил решающую шайбу, принеся «Локомотиву» трудную, но заслуженную победу.
