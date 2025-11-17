«Локомотив» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в овертайме

В третьем периоде нападающий Байрон Фрейз сравнял показатели на табло, а затем Александр Радулов вывел ярославцев вперед. Казалось, что победа уже близка, однако за минуту до окончания основного времени Джек Родевальд вернул равенство в игру, переведя ее в овертайм.