В Индии мужчина потерял в одном ДТП сразу 18 родственников

35-летний Сайед Рашид из Индии потерял 18 родственников в результате крупного ДТП в Саудовской Аравии, передает газета Hindustan Times.
Сообщается, что родственники индийца отправились в паломничество в Саудовскую Аравию. Когда Рашид провожал их на рейс в международном аэропорту Хайдарабада, попросил не путешествовать всем составом, особенно с маленькими детьми.
Автобус, следовавший из Мекки в Медину, столкнулся с топливной автоцистерной. По предварительным данным, удар был настолько сильным, что не менее 42 индийских паломников погибли на месте. Сайед Рашид потерял в автокатастрофе своих родителей, брата с его семьей, племянников и других родных.
Ранее в Таиланде перевернулся автобус с иностранными туристами. Среди них не было российских граждан. Пострадали 12 граждан Индии и Пакистана.