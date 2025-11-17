Ричмонд
В Индии мужчина потерял в одном ДТП сразу 18 родственников

Автобус с родственниками мужчины столкнулся с топливной автоцистерной.

Источник: Аргументы и факты

35-летний Сайед Рашид из Индии потерял 18 родственников в результате крупного ДТП в Саудовской Аравии, передает газета Hindustan Times.

Сообщается, что родственники индийца отправились в паломничество в Саудовскую Аравию. Когда Рашид провожал их на рейс в международном аэропорту Хайдарабада, попросил не путешествовать всем составом, особенно с маленькими детьми.

Автобус, следовавший из Мекки в Медину, столкнулся с топливной автоцистерной. По предварительным данным, удар был настолько сильным, что не менее 42 индийских паломников погибли на месте. Сайед Рашид потерял в автокатастрофе своих родителей, брата с его семьей, племянников и других родных.

Ранее в Таиланде перевернулся автобус с иностранными туристами. Среди них не было российских граждан. Пострадали 12 граждан Индии и Пакистана.