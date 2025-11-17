В Индии мужчина потерял в одном ДТП сразу 18 родственников

Автобус, следовавший из Мекки в Медину, столкнулся с топливной автоцистерной. По предварительным данным, удар был настолько сильным, что не менее 42 индийских паломников погибли на месте. Сайед Рашид потерял в автокатастрофе своих родителей, брата с его семьей, племянников и других родных.