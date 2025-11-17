Ричмонд
«МК»: силовики предотвратили покушение на Шойгу

Стало известно, что диверсанты готовили покушение на секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу. Ранее имя высокопоставленного чиновника, на которого планировалось нападение, не раскрывалось. Об этом сообщают СМИ.

«Московский Комсомолец» назвал Шойгу целью диверсантов.

«Имя его не раскрывалось. Как стало известно, покушение готовилось на секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Кужугетовича Шойгу», — пишет издание МК.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что по данным, озвученным ЦОС ФСБ, украинские спецслужбы готовили покушение на высокопоставленного российского чиновника в Москве. Вербованные исполнители установили скрытую камеру у могилы его родственников на Троекуровском кладбище. ФСБ также заявила о предотвращении других предполагаемых терактов, которые, по их версии, готовил Киев против российских граждан.

Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
