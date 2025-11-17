«МК»: силовики предотвратили покушение на Шойгу

Ранее URA.RU сообщало, что по данным, озвученным ЦОС ФСБ, украинские спецслужбы готовили покушение на высокопоставленного российского чиновника в Москве. Вербованные исполнители установили скрытую камеру у могилы его родственников на Троекуровском кладбище. ФСБ также заявила о предотвращении других предполагаемых терактов, которые, по их версии, готовил Киев против российских граждан.