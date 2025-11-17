Жильцов дома в Первоуральске эвакуировали из-за мужчины с гранатой

Жильцов дома в городе Первоуральске Свердловской области эвакуировали после сообщения о мужчине, который забаррикадировался в квартире, сообщил в своем Telegram-канале главы муниципального округа Игорь Кабец.
«Все жители дома эвакуированы и находятся в полной безопасности. На месте работают все силовые и оперативные службы, дом оцеплен», — написал он.
По словам Кабеца, ситуация находится под контролем, специалисты проводят проверку. Он попросил всех сохранять спокойствие и доверять официальной информации.
Ранее глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что с мужчиной работают сотрудники полиции, пытаясь убедить его добровольно открыть дверь в квартиру. По его словам, этот гражданин 1973 года рождения ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе дважды за грабеж, разбойное нападение и причинение вреда здоровью. По словам Горелых, к месту переговоров привезли мать дебошира.