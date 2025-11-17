Под Екатеринбургом пьяный дебошир взял в заложники женщину и ребенка: что известно

В Свердловской области в Первоуральске пьяный в одном из домов на улице Малышева мужчина взял в заложники женщину и ребенка, он угрожает взорвать дом гранатой. К месту ЧП съехались правоохранители. Об этом сообщило издание «КП-Екатеринбург».
«Нетрезвый мужчина взял в заложники женщину и ребенка. Угрожает взорвать дом гранатой. Один подъезд эвакуировали. Люди спешно отгоняют машины», — говорится в материале.
По словам главы пресс-службы главка Валерия Горелых, в одной из квартир гражданин с неадекватным поведением угрожает противоправными действиями. В эпицентр событий незамедлительно прибыли и приступили к работе представители МВД и Росгвардии, подчеркнул он.
Он уточнил, что правоохранители установили личность дебошира. Им оказался 42-летний местный житель.
Горелых уточнил, чтобы избежать негативных последствий силовики вступили с мужчиной в диалог и пригласили его мать. «Забарикадировавшийся» и ранее был не в ладах с законом.
В свою очередь мэр Первоуральска Игорь Кабец сообщил изданию, что все жители дома эвакуированы и находятся в полной безопасности. На месте работают все силовые и оперативные службы, дом оцеплен.
