Под Екатеринбургом пьяный дебошир взял в заложники женщину и ребенка: что известно

Как писал сайт KP.RU, 17 ноября суд в Краснодаре вынес приговор по громкому делу, которое больше смахивает на сюжет из лихих 90-х. Исполнительный директор одной из местных компаний, не придумав, как законно уволить несговорчивого заместителя, устроила разборку «по понятиям». Пособники начальницы незаконно лишили мужчину свободы прямо в его служебном кабинете.