Взявшего заложников в Первоуральске мужчину задержали

По разнящимся сведениям источников в СМИ и Сети, мужчине 42 или 52 года, его зовут Азат. Вместе с переговорщиками на место происшествия приехала его мать. Она попробовала уговорить сына сдаться. Ранее он уже был судим за грабежи, разбой и побои.