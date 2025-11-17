Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взявшего заложников в Первоуральске мужчину задержали

Мужчину, который взял заложников и угрожал взорвать подъезд в жилом доме в Первоуральске, задержали. Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщает RT со ссылкой на слова очевидцев.

Мужчину, который взял заложников и угрожал взорвать подъезд в жилом доме в Первоуральске, задержали. Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщает RT со ссылкой на слова очевидцев.

О произошедшем стало известно вечером, 17 ноября. По информации СМИ, прибывшие сотрудники правоохранительных органов начали готовиться к штурму дома. Как именно в итоге удалось задержать злоумышленника — не уточняется.

По разнящимся сведениям источников в СМИ и Сети, мужчине 42 или 52 года, его зовут Азат. Вместе с переговорщиками на место происшествия приехала его мать. Она попробовала уговорить сына сдаться. Ранее он уже был судим за грабежи, разбой и побои.