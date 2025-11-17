Взявшего заложников в Первоуральске мужчину задержали

Мужчину, который взял заложников и угрожал взорвать подъезд в жилом доме в Первоуральске, задержали. Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщает RT со ссылкой на слова очевидцев.
О произошедшем стало известно вечером, 17 ноября. По информации СМИ, прибывшие сотрудники правоохранительных органов начали готовиться к штурму дома. Как именно в итоге удалось задержать злоумышленника — не уточняется.
По разнящимся сведениям источников в СМИ и Сети, мужчине 42 или 52 года, его зовут Азат. Вместе с переговорщиками на место происшествия приехала его мать. Она попробовала уговорить сына сдаться. Ранее он уже был судим за грабежи, разбой и побои.