«Брали штурмом»: задержан свердловчанин, угрожавший взорвать квартиру с заложниками. Видео

В Первоуральске (Свердловская область) задержан дебошир, который взял заложников и угрожал взорвать квартиру. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

Квартиру на Малышева, 8 брали штурмом (архивное фото).

«Квартиру брали штурмом. Мужчину посадили в машину военной полиции и увезли», — поделился собеседник.

Перед этим силовики вели с ним переговоры. На них пригласили и мать мужчины. Нарушитель спокойствия — 52-летний местный житель, ранее у него уже были проблемы с законом. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Все новости по теме URA.RU собирает в режиме онлайн.