«Вышвырнули, как мешок с картошкой»: дебошира из Первоуральска взяли через окно

Драма в Первоуральске, где пьяный мужчина с гранатой захватил заложников, завершилась эффектным штурмом и задержанием. Преступника, державшего в страхе целый дом, силовики вытащили прямо из окна квартиры.
«Его поймали. Прямо из окна вывалили, как мешок с картошкой. Силовики с ним через окно разговаривали, потом схватили и вывалили», — приводит издание E1 слова очевидцев.
По данным Telegram-каналов SHOT и «База», квартиру, в которой забаррикадировался мужчина, взяли штурмом, выломав дверь. Предварительно, в ходе спецоперации никто не пострадал.
Штурму предшествовали напряженные переговоры. На место даже вызывали мать захватчика, которая пыталась убедить сына сдаться, но безуспешно. Задержанным оказался 52-летний местный житель по имени Азат, ранее неоднократно судимый по тяжким статьям, в том числе за разбой, за который отсидел 10 лет.
Напомним, вечером 17 ноября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заперся в квартире со своей сожительницей и угрожал взорвать гранату. Никаких требований он не выдвигал. Глава Первоуральска Игорь Кабец сообщил, что из дома были эвакуированы около 50 жителей, в здании отключали газ. В настоящее время оцепление снято, люди возвращаются в свои квартиры.