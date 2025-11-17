«Вышвырнули, как мешок с картошкой»: дебошира из Первоуральска взяли через окно

Напомним, вечером 17 ноября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заперся в квартире со своей сожительницей и угрожал взорвать гранату. Никаких требований он не выдвигал. Глава Первоуральска Игорь Кабец сообщил, что из дома были эвакуированы около 50 жителей, в здании отключали газ. В настоящее время оцепление снято, люди возвращаются в свои квартиры.