Две украинские партии потребовали отставки Ермака и правительства

Украинские оппозиционные партии «Голос» и «Европейская солидарность», представленные в Верховной раде, выступили с требованием к президенту страны Владимиру Зеленскому об отставке главы его офиса Андрея Ермака и всего правительства. Местные журналисты выяснили, что причиной такого решения стал коррупционный скандал, разразившийся в энергетической сфере.