Две украинские партии потребовали отставки Ермака и правительства

На Украине потребовали отставки Андрея Ермака.
Украинские оппозиционные партии «Голос» и «Европейская солидарность», представленные в Верховной раде, выступили с требованием к президенту страны Владимиру Зеленскому об отставке главы его офиса Андрея Ермака и всего правительства. Местные журналисты выяснили, что причиной такого решения стал коррупционный скандал, разразившийся в энергетической сфере.
«В заявлении “Голоса” подчеркивается, что возникший скандал имеет “абсолютно исключительный характер” и представляет серьезную опасность для Украины. Партия считает, что одним из ключевых условий для изменения ситуации во властных структурах должна стать отставка Ермака», — пишет Страна.ua.
Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, связанных с экстремистской деятельностью или терроризмом), возглавляющий партию «Европейская солидарность», выступил с требованием создать новое «правительство национального спасения». По его мнению, структуру нужно формировать из патриотов и специалистов, обладающих безупречной репутацией.
URA.RU уже рассказывало, что в центре коррупционного скандала оказался украинский предприниматель Тимур Миндич, которого оппозиционные СМИ называют «кошельком» президента Зеленского. Ранее на Украине уже звучали лозунги об отставке правящей элиты.