Мужчина с гранатой, грозивший взорвать подъезд, задержан: главное к этому часу

Правоохранительные органы выяснили, что злоумышленник — местный житель 1973 года рождения (сейчас ему 52 года). По данным telegram-канала Baza, его зовут Азат. У него есть криминальное прошлое: его неоднократно судили за грабежи, разбой и нанесение вреда здоровью. По некоторым данным, как раз за разбой он отсидел 10 лет. Ранее мужчина также находился в розыске. Некоторые СМИ также пишут, что у него могли быть при себе два взрывных устройства. Мужчина мог быть пьян или находиться под воздействием запрещенных веществ.