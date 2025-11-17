Женщину с полкило синтетического наркотика поймали рядом с дачами в Подмосковье

В конце октября росгвардейцы остановили на 1-й Парковой улице в Москве двоих мужчин. В разговоре со стражами порядка они начали нервничать, а один из них выбросил в сторону сверток с неизвестным веществом. Впоследствии мужчина признался, что у него был эфедрон. Правоохранители также нашли в телефоне правонарушителя координаты закладки, которую он успел сделать ранее.