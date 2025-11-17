Женщину с полкило синтетического наркотика поймали рядом с дачами в Подмосковье

Сотрудники Росгвардии задержали 34-летнюю женщину с партией синтетического наркотика в лесном массиве неподалеку от дач на территории Ленинского городского округа. Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
По информации пресс-службы, подозрительную женщину заметил автоэкипаж росгвардейцев, который патрулировал район около дачного товарищества «Бутово». Гражданка что-то прятала в земле, и, увидев, правоохранителей попыталась скрыться.
— В ходе беседы она призналась, что делала так называемые тайники с запрещенными веществами. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе досмотра в кармане ее куртки был обнаружен сверток. Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком общей массой 647 граммов, — говорится в материале.
Женщину передали полицейским, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В конце октября росгвардейцы остановили на 1-й Парковой улице в Москве двоих мужчин. В разговоре со стражами порядка они начали нервничать, а один из них выбросил в сторону сверток с неизвестным веществом. Впоследствии мужчина признался, что у него был эфедрон. Правоохранители также нашли в телефоне правонарушителя координаты закладки, которую он успел сделать ранее.