Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасность атаки БПЛА объявили в двух регионах России

В Тульской области объявили предупреждение о возможной атаке беспилотников. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своём телеграм-канале, подчеркнув, что ситуация требует внимания и спокойствия. Он попросил жителей держаться подальше от открытых пространств и следить за официальными уведомлениями.

Источник: Life.ru

Похожее сообщение появилось в Рязанской области. В приложении МЧС разместили краткую инструкцию для местных жителей: не приближаться к окнам, сразу заходить в ближайшее помещение и оставаться там до сигнала об окончании угрозы. Оповещение пришло одновременно для областного центра и прилегающих территорий.

Ранее Life.ru писал, что на прошлой неделе российская система ПВО сбила почти девять сотен украинских дронов, причём самый тяжёлый обстрел пришёлся на ночь 14 ноября. Тогда в воздухе были сбиты более двух сотен аппаратов, а ещё около сотни — днём ранее. Удары шли по регионам сразу четырёх федеральных округов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше