Опасность атаки БПЛА объявили в двух регионах России

Похожее сообщение появилось в Рязанской области. В приложении МЧС разместили краткую инструкцию для местных жителей: не приближаться к окнам, сразу заходить в ближайшее помещение и оставаться там до сигнала об окончании угрозы. Оповещение пришло одновременно для областного центра и прилегающих территорий.
Ранее Life.ru писал, что на прошлой неделе российская система ПВО сбила почти девять сотен украинских дронов, причём самый тяжёлый обстрел пришёлся на ночь 14 ноября. Тогда в воздухе были сбиты более двух сотен аппаратов, а ещё около сотни — днём ранее. Удары шли по регионам сразу четырёх федеральных округов.
