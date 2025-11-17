17 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В результате ДТП в Каменецком районе травмирован пешеход, об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
17 ноября в 18.20 62-летний житель Каменецкого района, управляя автомобилем «ГАЗ», двигался по автодороге Н-366 Тростяница — Свищево — Войская — Головчицы в направлении от д. Головчицы к автодороге Н-343. По предварительной информации, на 25-м км вышеуказанной дороги совершил наезд на попутно двигавшегося по проезжей части 62-летнего пешехода, который не был обозначен световозвращающими элементами в темное время суток.
В результате ДТП пешеход доставлен в учреждение здравоохранения для оценки состояния здоровья. Проводится проверка. -0-