В Первоуральске задержали забаррикадировавшегося в квартире мужчину

В Первоуральске Свердловской области задержали забаррикадировавшегося в квартире мужчину, передает агентство РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.
«Дебошир задержан, его везут в дежурную часть для допроса, никаких криминальных и взрывных устройств у него не было», — заявил он.
Глава Первоуральска Игорь Кабец, в свою очередь, отметил, что жители дома, которые ранее были эвакуированы, теперь могут вернуться домой. Коммунальные службы уже восстановили электроснабжение и газоснабжение в полном объеме.
«Хочу выразить благодарность нашим силовикам за их профессионализм, смелость и точные действия, которые спасли жизни людей», — написал Кабец в своем Telegram-канале.
Напомним, ранее Валерий Горелых сообщал, что с забаррикадировавшимся мужчиной работали сотрудники полиции, пытаясь убедить его добровольно открыть дверь в квартиру.