Диверсанты готовили на Троекуровском кладбище покушение на Шойгу

В ходе расследования у диверсантов изъяли средства связи с перепиской с украинскими кураторами, а также главный инструмент подготовки — закамуфлированную под вазу с цветами камеру видеонаблюдения, которая могла дистанционно передавать данные за рубеж. Именно с ее помощью велась слежка на кладбище. В ФСБ также отмечали, что располагают данными о подготовке аналогичных преступлений и в других регионах России.