Диверсанты готовили на Троекуровском кладбище покушение на Шойгу

Диверсионная группа, действовавшая в Москве по заданию украинских спецслужб, готовила на Троекуровском кладбище покушение на секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу.

Диверсионная группа, действовавшая в Москве по заданию украинских спецслужб, готовила на Троекуровском кладбище покушение на секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу. Такую эксклюзивную информацию сегодня сообщил «Московский комсомолец». Это та группа, о задержании которой Центр общественный связей ФСБ России объявил утром 14 ноября.

По данным спецслужбы, покушение готовилось в момент, когда чиновник должен был посетить захоронение близких родственников на Троекуровском кладбище в Москве. Однако имя цели до сегодняшнего дня не раскрывалось.

Как сообщали в ФСБ, для совершения убийства были завербованы нелегальный мигрант из Центральной Азии и двое ранее судимых наркозависимых граждан России. Все они были задержаны.

В ходе расследования у диверсантов изъяли средства связи с перепиской с украинскими кураторами, а также главный инструмент подготовки — закамуфлированную под вазу с цветами камеру видеонаблюдения, которая могла дистанционно передавать данные за рубеж. Именно с ее помощью велась слежка на кладбище. В ФСБ также отмечали, что располагают данными о подготовке аналогичных преступлений и в других регионах России.

Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
