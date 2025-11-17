Диверсанты готовили на Троекуровском кладбище покушение на Шойгу

Диверсионная группа, действовавшая в Москве по заданию украинских спецслужб, готовила на Троекуровском кладбище покушение на секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу. Такую эксклюзивную информацию сегодня сообщил «Московский комсомолец». Это та группа, о задержании которой Центр общественный связей ФСБ России объявил утром 14 ноября.
По данным спецслужбы, покушение готовилось в момент, когда чиновник должен был посетить захоронение близких родственников на Троекуровском кладбище в Москве. Однако имя цели до сегодняшнего дня не раскрывалось.
Как сообщали в ФСБ, для совершения убийства были завербованы нелегальный мигрант из Центральной Азии и двое ранее судимых наркозависимых граждан России. Все они были задержаны.
В ходе расследования у диверсантов изъяли средства связи с перепиской с украинскими кураторами, а также главный инструмент подготовки — закамуфлированную под вазу с цветами камеру видеонаблюдения, которая могла дистанционно передавать данные за рубеж. Именно с ее помощью велась слежка на кладбище. В ФСБ также отмечали, что располагают данными о подготовке аналогичных преступлений и в других регионах России.