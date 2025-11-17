Ричмонд
Мэр Первоуральска Кабец назвал ситуацию с захватом заложников контролируемой

Временно эвакуированные жители могут вернуться домой, отметил Кабец.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация в Первоуральске Свердловской области, где злоумышленник захватил в заложники женщину и ребенка и угрожал взорвать гранату, находится под контролем. Об этом заявил глава города Игорь Кабец.

«Ситуация полностью взята под контроль», — написал руководитель администрации.

Он уточнил, что жители близлежащих домов, которые были временно эвакуированы в целях безопасности, теперь могут вернуться домой. Коммунальные службы уже восстановили электроснабжение и газоснабжение в полном объеме, подчеркнул мэр Первоуральска.

Как писал сайт KP.RU, вечером в понедельник в Первоуральске пьяный дебошир взял в заложники женщину и ребенка. Мужчина угрожал взорвать дом гранатой. Один подъезд многоэтажки эвакуировали. По словам главы пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, на место ЧП незамедлительно прибыли и представители МВД и Росгвардии. Силовики вступили с мужчиной в диалог и пригласили его мать.