Мэр Первоуральска Кабец назвал ситуацию с захватом заложников контролируемой

Как писал сайт KP.RU, вечером в понедельник в Первоуральске пьяный дебошир взял в заложники женщину и ребенка. Мужчина угрожал взорвать дом гранатой. Один подъезд многоэтажки эвакуировали. По словам главы пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, на место ЧП незамедлительно прибыли и представители МВД и Росгвардии. Силовики вступили с мужчиной в диалог и пригласили его мать.