Греческая полиция задержала почти 50 человек перед маршем к посольству США

В акции приняли участие более 15 тысяч человек.

Источник: Аргументы и факты

Греческие правоохранительные органы задержали 47 человек в ходе многотысячного марша к посольству США в Афинах, посвященного годовщине студенческого восстания в Политехническом институте. Об этом в понедельник сообщил греческий телеканал Скай.

Трехдневные памятные мероприятия, приуроченные к годовщине восстания студентов в 1973 году, по традиции завершаются демонстрацией к посольству США, что обусловлено обвинениями в адрес Соединенных Штатов в поддержке диктаторского режима «черных полковников», правившего в Греции с 1967 по 1974 годы.

«Начиная с полудня понедельника, в день восстания в Политехническом университете в рамках профилактических проверок полиция произвела 47 задержаний, 11 из которых закончились арестами», — говорится в сообщении телеканала.

Шествие к посольству США стартовало в понедельник около 17:00 по московскому времени. Скай, ссылаясь на данные полиции, сообщает, что в акции приняли участие свыше 15 тысяч человек. В телевизионном репортаже были слышны антиамериканские и антиизраильские лозунги, выкрикиваемые демонстрантами, такие как: «Американцы — убийцы народов!», «Народ требует — прочь, американцы», «Свободу Палестине».

Нынешним поколением студентов Афинского политехнического университета во время шествия традиционно был пронесен окровавленный греческий флаг, являющийся свидетелем событий восстания и хранящий следы крови раненых студентов. Это подлинный исторический артефакт.

Для охраны посольства США был мобилизован специальный отряд полиции по борьбе с беспорядками. Часть демонстрантов продолжила движение в сторону посольства Израиля.

В 2019 году в ходе беспорядков, развернувшихся в день Политехнио, было задержано 72 человека, а двое полицейских получили ранения. В 2018 году было задержано 20 участников акции, против которых применялись водометы.

Ранее сообщалось, что полиция Греции запретила митинги в Афинах из-за визита Владимира Зеленского.

