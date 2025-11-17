Дело о незаконном лишении свободы завели против взявшего заложников первоуральца

В ходе оперативных мероприятий задержали подозреваемого, который ранее уже имел судимости, сообщает СК. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. Удерживаемую им женщину освободили. Она не пострадала.
Захватчику заложников по части 2 статьи 127 УК России грозит срок от трёх до пяти лет колонии.
Как сообщал Life.ru, силовики задержали мужчину, который взял в заложники жену и ребёнка угрожал взорвать гранату в многоквартирном доме Первоуральска. Выяснилось, что злоумышленник судим за грабежи, разбой и побои. Во время задержания у мужчины не нашли взрывных устройств и оружия.
