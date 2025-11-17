Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При первоуральце, угрожавшему взорвать дом, не нашли гранату

При первоуральце, угрожавшему взорвать дом и взявшему людей в заложники, не нашли оружия и взрывных устройств. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Дебошира доставили в дежурную часть.

При первоуральце, угрожавшему взорвать дом и взявшему людей в заложники, не нашли оружия и взрывных устройств. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

«Арсеналов огнестрельного оружия или взрывчатых веществ, как писали некоторые телеграм-каналы и СМИ, при нем не оказалось. Это была попытка напугать», — начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Также установлено, что мужчина был пьян. 47-летняя женщина, которую он взял в заложники, не пострадала и находится в безопасности. От действий дебошира никто не пострадал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за грабеж, разбойное нападение и причинение вреда здоровью.

ЧП произошло вечером 18 ноября в Первоуральске. Мужчина заперся в квартире, взяв в заложники женщину и ребенка, угрожая при этом взорвать гранату. На место съехались сотрудники МВД, Росгвардии, СОБРа и ОМОНа.

Сейчас мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. Все новости по теме URA.RU собирает в режиме онлайн.