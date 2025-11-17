Российская ПВО перехватила 18 украинских БПЛА над регионами РФ

Украинские беспилотники попытались ударить по территории РФ. Силы противовоздушной обороны перехватили ряд дронов. За вечер 17 ноября сбиты 18 БПЛА. Об этом оповестили в пресс-службе Минобороны России.
Все БПЛА перехвачены с 20:00 до 23:00. Дроны сбиты над территорией Белгородской, Брянской, Смоленской и Воронежской областей. Большая часть — над Белгородским регионом.
«С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.
Прошлым вечером над РФ сбили 31 дрон. Они были ликвидированы также в период с 20.00 до 23.00 по Москве. Из всех беспилотников 10 БПЛА сбиты над Курской областью. Еще семь дронов уничтожены над Белгородским регионом. По шесть БПЛА перехвачено над территориями Тульской и Орловской областей.