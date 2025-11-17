Ричмонд
Российская ПВО перехватила 18 украинских БПЛА над регионами РФ

Дроны ВСУ атаковали территорию РФ, беспилотники сбиты.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники попытались ударить по территории РФ. Силы противовоздушной обороны перехватили ряд дронов. За вечер 17 ноября сбиты 18 БПЛА. Об этом оповестили в пресс-службе Минобороны России.

Все БПЛА перехвачены с 20:00 до 23:00. Дроны сбиты над территорией Белгородской, Брянской, Смоленской и Воронежской областей. Большая часть — над Белгородским регионом.

«С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

Прошлым вечером над РФ сбили 31 дрон. Они были ликвидированы также в период с 20.00 до 23.00 по Москве. Из всех беспилотников 10 БПЛА сбиты над Курской областью. Еще семь дронов уничтожены над Белгородским регионом. По шесть БПЛА перехвачено над территориями Тульской и Орловской областей.

