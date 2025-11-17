Ричмонд
Силы ПВО за три часа сбили 18 БПЛА над четырьмя регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 до 23:00 в понедельник, 17 ноября, ликвидировали 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над четырьмя регионами РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

— С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

В Белгородской области ликвидировали десять дронов. Еще пять сбили над Брянской областью, два — над Смоленской и один — над Воронежской.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что в ночь с 16 на 17 ноября силами ПВО было уничтожено 36 украинских БПЛА. 14 дронов сбили над Брянской областью, восемь — над Тамбовской. Также пять БПЛА уничтожили над Ульяновской, четыре — над Воронежской, три — над Орловской и по одному над Нижегородской и Тульской областями.

