За три часа над Россией ПВО сбила 18 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 18 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны России, атаку отражали в течение трёх часов — с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сообщили в министерстве.

Больше всего БПЛА уничтожили над Белгородской областью — 10 штук. Ещё пять дронов сбили над Брянской областью. Над Смоленской и Воронежской областями ликвидировали два и один беспилотник соответственно.

Как сообщал Life.ru, этим же вечером опасность атаки БПЛА объявили в Тульской и Рязанской областях. Жителей попросили держаться подальше от открытых пространств и следить за уведомлениями.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

