Умеров намерен дать ФБР показания против Ермака и Зеленского

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что Умеров продлил свою зарубежную командировку на фоне слухов о причастности к коррупционному скандалу. В то же время Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. Ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми иностранной валютой, а также фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют лица под кодовыми именами «Тенора», «Рокета» и «Карлсона». По данным депутата Ярослава Железняка, за этими прозвищами скрываются бизнесмен Тимур Миндич, представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов и советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.