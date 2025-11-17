«МК»: ФСБ предотвратила покушение на Шойгу на Троекуровском кладбище

О сорванном готовящемся покушении ФСБ официально сообщила три дня назад. Тогда в ведомстве не назвали имя «одного из высших должностных лиц России», которого планировали убить.
Версия о том, что именно на господина Шойгу планировалось совершить покушение, была у СМИ с самого начала. Однако источники «Ъ», близкие к секретарю Совбеза, эту информацию ранее не подтвердили.
На Троекуровском кладбище похоронены отец и мать государственного деятеля — Кужугет Сереевич и Александра Яковлевна. 12 ноября была годовщина со смерти матери Шойгу. На этом же кладбище похоронена сестра Сергея Шойгу Лариса, которая скончалась 10 июня 2021 года.
Организаторы покушения планировали взорвать чиновника. В группу, которая заранее готовила взрыв, входили двое россиян с наркотической зависимостью, мигрант из Центральной Азии, а также живущий в Киеве Джалолиддин Шамсов, которого в России разыскивают за убийство и незаконный оборот оружия.