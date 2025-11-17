Ричмонд
«МК»: ФСБ предотвратила покушение на Шойгу на Троекуровском кладбище

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу был целью покушения украинских спецслужб, сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на источники. Именно его, по информации «МК», планировали убить на Троекуровском кладбище несколько дней назад — в момент, когда высокопоставленный чиновник навещал своих покойных родственников.

Источник: РИА "Новости"

О сорванном готовящемся покушении ФСБ официально сообщила три дня назад. Тогда в ведомстве не назвали имя «одного из высших должностных лиц России», которого планировали убить.

Версия о том, что именно на господина Шойгу планировалось совершить покушение, была у СМИ с самого начала. Однако источники «Ъ», близкие к секретарю Совбеза, эту информацию ранее не подтвердили.

На Троекуровском кладбище похоронены отец и мать государственного деятеля — Кужугет Сереевич и Александра Яковлевна. 12 ноября была годовщина со смерти матери Шойгу. На этом же кладбище похоронена сестра Сергея Шойгу Лариса, которая скончалась 10 июня 2021 года.

Организаторы покушения планировали взорвать чиновника. В группу, которая заранее готовила взрыв, входили двое россиян с наркотической зависимостью, мигрант из Центральной Азии, а также живущий в Киеве Джалолиддин Шамсов, которого в России разыскивают за убийство и незаконный оборот оружия.

