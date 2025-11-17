СМИ: Целью диверсионной группы в Москве должен был стать Сергей Шойгу

Покушение на секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу готовилось диверсионной группой, действовавшей в Москве по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на эксклюзивную информацию.
Согласно данным «МК», покушение планировалось на Троекуровском кладбище, когда Шойгу должен был посетить захоронение родственников. Официального подтверждения этой информации не поступало.
14 ноября, Центр общественных связей ФСБ России объявил о задержании диверсионной группы, однако имя цели покушения тогда не раскрывалось.
Для подготовки к убийству Киев завербовал четырех человек. Среди них — иностранный гражданин из Центральной Азии.
Агенты Украины также использовали видеокамеру, замаскированную под вазу с цветами, при подготовке к убийству государственного деятеля.