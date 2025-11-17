AHaber: скончавшиеся в Стамбуле туристы могли отравиться фосфидом алюминия

Погибшая от отравления в Стамбуле семья немецких туристов могла отравиться фосфидом алюминия. Об этом утверждает турецкий телеканал AHaber.
Выяснилось, что за несколько часов до того, как туристы из ФРГ почувствовали симптомы отравления, в отеле провели дезинсекцию от клопов.
«Проверяется версия о том, что содержащееся в инсектициде вещество — фосфид алюминия — мог проникнуть в номер семьи через вентиляцию в ванной, вследствие чего члены семьи Беджек могли отравиться. Никаких антидотов у фосфида алюминия нет», — говорится в заявлении.
Уточняется, что фосфид алюминия при чрезмерном вдыхании может привести к летальному исходу.
Напомним, семья из четырех человек остановилась в небольшой гостинице Harbour Suites Old City. Женщина и двое малолетних детей из Германии скончались в пятницу, 14 ноября, по неподтвержденным сведениям, отравившись уличной едой. В понедельник, 17 ноября, в больнице скончался глава семейства.