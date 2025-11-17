Ричмонд
Из мочевого пузыря жителя Балаково извлекли килограммовый камень

Камень практически полностью заполнял полость мочевого пузыря.

Источник: Аргументы и факты

В Балаково врачи провели экстренное хирургическое вмешательство, в ходе которого из мочевого пузыря 65-летнего мужчины был извлечен камень весом около одного килограмма.

Пациент поступил в крайне тяжелом состоянии, у него диагностировали признаки почечной недостаточности и внутреннего кровотечения, после чего его сразу подготовили к операции.

По информации медучреждения, образование полностью заполняло полость мочевого пузыря. Подобные случаи считаются исключительными: по словам руководителя хирургической службы Олега Якимова, за десятилетия практики он сталкивался с подобной ситуацией лишь несколько раз.

Сейчас мужчина находится в реанимации под наблюдением врачей, его состояние стабилизируется и отмечается положительная динамика восстановления.

При этом медики допускают необходимость дополнительного вмешательства, поскольку пациенту, вероятно, потребуется еще одна операция, чтобы окончательно устранить последствия запущенной патологии.

Ранее в Челябинске медики оказали помощь девятилетнему мальчику, который проглотил силиконовый глаз.