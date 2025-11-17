Из мочевого пузыря жителя Балаково извлекли килограммовый камень

В Балаково врачи провели экстренное хирургическое вмешательство, в ходе которого из мочевого пузыря 65-летнего мужчины был извлечен камень весом около одного килограмма.
Пациент поступил в крайне тяжелом состоянии, у него диагностировали признаки почечной недостаточности и внутреннего кровотечения, после чего его сразу подготовили к операции.
По информации медучреждения, образование полностью заполняло полость мочевого пузыря. Подобные случаи считаются исключительными: по словам руководителя хирургической службы Олега Якимова, за десятилетия практики он сталкивался с подобной ситуацией лишь несколько раз.
Сейчас мужчина находится в реанимации под наблюдением врачей, его состояние стабилизируется и отмечается положительная динамика восстановления.
При этом медики допускают необходимость дополнительного вмешательства, поскольку пациенту, вероятно, потребуется еще одна операция, чтобы окончательно устранить последствия запущенной патологии.
